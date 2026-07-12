JUST NU: Malmö FF kör över Blåvitt – Botheim tvåmålskytt

Malmö FF ställs mot IFK Göteborg på Eleda stadion.

Matchen pågår.

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Malmö FF tog hem segern borta mot Degerfors i den förra omgången, trots en i det stora hela svag insats. Skåningarna har tappat i tabellen under våren och inför mötet med IFK Göteborg ligger man nia i tabellen.

Gästerna har det desto tyngre. Blåvitt åkte på en svidande hemmaförlust mot AIK i den förra omgången och laget är i högsta grad neddragna i bottenstriden.

Malmö FF väljer att starta med samma lag som senast. IFK Göteborg gör tre förändringar, med Ramon Lundqvist och Oliver Månsson som kommer in i elvan. Även Jonas Bager kommer in istället för en sjuk Rockson Yeboah.

Blåvitt började matchen bäst och redan efter några minuter hade man en boll i överliggaren, efter en nick från Ramon Lundqvist.

När Malmö FF fick chansen att nicka mot mål gick det desto bättre. När dygd tio minuter hade passerat skalade mittbacken Andrej Duric in 1–0 för hemmalaget.

Efter dryga 20 minuter utökade MFF sin ledning genom Erik Botheim. Norrmannen gjorde därmed sitt nionde mål för säsongen. Några minuter innan halvtidsvilan gjorde han sitt tionde och MFF kunde gå till paus med 3–0 i bagaget.

Precis innan pausen föll MFF:s Oscar Sjöstrand till marken efter en lättare duell. Yttern behövde därefter hjälp för att kunna lämpan planen.

– När man ser det där så befarar man det värsta, vilket är korsbandet, säger Alexander Axén i TV4:s studio i paus.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Malmö FF

Robin Olsen – Jens Stryger, Andrej Duric, Malte Pålsson, Noah Åstrand John – Kenan Busuladzic, Otto Rosengren, Adrian Skogmar, Oscar Sjöstrand – Sead Haksabanovic, Erik Botheim

IFK Göteborg

Elis Bishesari – Felix Eriksson, Jonas Bager, August Erlingmark, Noah Tolf – Oliver Månsson, David Kruse – Sebastian Clemmensen, Tobias Heintz, Ramon Lundqvist – Adam Bergmark Wiberg