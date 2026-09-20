AIK jagar trendbrott mot Halmstad

AIK gästar sistaplacerade Halmstad BK på Örjans Vall.

Se startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Det väntar ett viktigt möte i Allsvenskan där gästande AIK ligger på åtonde plats och vill haka på i striden om Europaplatserna. Hemmalaget Halmstad BK ligger sist i tabellen på 11 poäng och slåss för sin överlevnad i serien.

AIK kommer till matchen med en svag formkurva i ryggen. Efter 0–0 borta mot Göteborg, 1–4 tappet hemma mot Västerås, och senast ett kryss hemma mot Mjällby hoppas Solnalaget nu spräcka sin vinstfria svit.

För Halmstad handlar eftermiddagen om att tända hoppet i bottenstriden. Hallänningarna har två raka förluster mot Degerfors och Göteborg bakom sig, men får nu ett gyllene läge att knappa in på Örgryte (15 poäng) som förlorade mot Sirius under gårdagen.

Lagens startelvor

Halmstads BK

Rönning – Boman, Gregor, Wallentin, Kaib – Allansson, Mäenpää, Zeljkovic – Carneil, Arvidsson & Faraj

AIK



Nordfeldt – Thychosen, Matthys, Olofsson, Edh – Geiger, Ali, Hove – Kouame, Carlstrand, Assadi.

Matchen har avspark klockan 14:00.