JUST NU: Toppen mot botten – Sirius jagar guld mot krisande ÖIS

Örgryte IS tar emot IK Sirius på Gamla Ullevi.

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Det väntar en riktig ödesmatch i den allsvenska tabellen när näst sista Örgryte IS ställs mot serieledande IK Sirius.

Sirius och tränaren Andreas Engelmark jagar tre tunga poäng för att stärka Uppsalalagets chanser i striden om ligatiteln. För hemmalaget Örgryte, som ligger på 15:e plats med 15 poäng, handlar allt om att minska avståndet upp till Degerfors på kvalplats som står på 19 poäng.

Lagens startelvor

Örgryte IS

Gustafsson – Andersson, Lagerlund, Dyrestam, Hammar, Andreasson – Parker-Price, Laturnus, Paulson, Sana – Hofvander

IK Sirius

Celic – Krusnell, Anker, Soumah, Rönnlöf Castegren – Heier, Lindberg, Svensson – Bjerkebo, Vancsa & Uneken

Matchen har avspark klockan 17:30.