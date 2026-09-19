VSK sänkte Malmö FF – Taonsa med dubbel
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Västerås SK tog en tung trepoängare hemma mot Malmö FF.
Axel Taonsa blev stor matchhjälte med sina två mål i 2–0-segern.
Västerås SK tog emot Malmö FF på Hitachi Energy Arena.
Gästerna från Skåne var nära att få en drömstart på matchen redan i den fjärde minuten när Gabriel Busanello sköt ett skott i stolpen.
I stället var det Västerås SK som tog över taktpinnen. Kort därefter skickade Axel Taonsa in 1–0 för hemmalaget efter en framspelning av Jens Magnusson.
I den 52:a minuten slog samma duo till igen. Jens Magnusson hittade återigen fram till Axel Taonsa, som säkert utökade VSK:s ledning till 2–0 med sitt andra mål för dagen. Taonsa var dessutom nära ett hattrick i den 76:e minuten, men träffade stolpen.
Segern gör att Västerås SK för stunden kliver upp på en fjärdeplats i den allsvenska tabellen, med flera matcher kvar att spela under söndagen.
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