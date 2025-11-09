AIK tar emot HBK – så startar lagen
AIK mot Halmstads BK i den allsvenska avslutningen.
Inför drabbningen i Solna så har nu startelvorna släppts.
AIK tar emot Halmstads BK i den allsvenska avslutningen och för Gnaget är det viktiga poäng som står på spel.
Fjärdeplatsen är i Solnaklubbens händer och inför matchen så har nu startelvorna släppts.
STARTELVOR:
AIK: Nordfeldt – Tyckosen, Nissen, Ischerwood, Csongvai – Besirovic, Saletros, Ali, Hove – Celina, Flataker.
Halmstads BK: Erlandsson – Gregor, Schyberg, Kurtulus – Boman, Granath, Allansson, Mäenpää, Kaib – Yeboah, Illary
