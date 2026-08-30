AIK vände och vann derbyt – inhopparna hjältar

AIK vände och vann derbyt mot Hammarby.

Sixten Gustafsson blev stor hjälte efter att han gjorde det avgörande målet.

Matchen slutade 3–2 till ”Gnaget”.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Derbyt mellan AIK och Hammarby fick en pangstart. I den 14:e minuten tog Bajen ledningen genom Frank Adjei. Men bortalaget fick inte jubla i mer än en minut. I den 15:e minuten hittade den formstarke AIK-forwarden Linus Carlstrand in med ett 1–1-mål.

Hammarby fick chansen att återta ledningen efter att de tilldelats en straffspark. Efter att Bajen-spelarna bråkat om vem som skulle ta den var det Paulos Abraham som klev fram. Straffen var svag och Kristoffer Nordfeldt räddade.

Strax innan halvtid fick Abraham revanschera sig för straffmissen. Bajen-forwarden satte 2–1 och gav bortalaget ledning i paus.

I den andra halvleken vaknade hemmalaget till liv. José Riveiro stod för två viktiga byten i Axel Kouame och Sixten Gustafsson. Den förstnämnde satte kvitteringen i den 72:a minuten. Med sju minuter kvar av derbyt hittade Ladji Camara fram till Sixten Gustafsson som, på volley, satte 3–2 till ”Gnaget”.

Det blev AIK:s andra raka derbyseger och de tar viktiga poäng för att hänga på i toppen av allsvenskan. Samtidigt tappar Bajen mark i jakten på serieledande Sirius.