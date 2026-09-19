Brighton krossar Arsenal

Brighton & Hove Albion tog emot regerande mästarna Arsenal på hemmaplan.

Båda lagen klev ut för att slåss om tunga poäng i ligatoppen.

Yasin Ayaris Brighton stod för en skräll och vann med klara 3–0.

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Brighton & Hove Albion tog emot serieledande och regerande mästarna Arsenal på Amex Stadium.

Hemmalaget klev ut med en intensiv hög press som ställde Arsenal gång på gång. Det aggressiva spelet gav utdelning och skapade en oväntat bekväm matchbild för Brighton.

Ledningsmålet kom genom Pascal Groß som gjorde 1–0 på långskott, framspelad av Charalampos Kostoulas. Kort därefter var det Kostoulas tur att sjunka in i målskyttet, anfallaren drog till med ytterligare ett långskott till 2–0 och noterades därmed för ett mål och en assist.

Spiken i kistan kom när Chema Andrés nådde högst på en hörna slagen av Pascal Groß och knoppade in 3–0. Groß blev därmed även han noterad för 1+1 i matchen.

Arsenal försökte resa sig och gästernas största reduceringschans kom i den 77:e minuten när Kai Havertz brände ett friläge efter en benparad av Bart Verbruggen. Svenske anfallaren Viktor Gyökeres byttes in i den 73:e minuten i stället för Martin Ødegaard, men kunde inte förändra matchbilden för ett slaget Londonlag.



I den 89:e minuten var Brighton dessutom väldigt nära att göra 4–0. Efter ett fint kombinationsspel av flera Brighton-spelare fick danske Matt O’Riley ett jätteläge, men David Raya stod för en ytterligare bra räddning.