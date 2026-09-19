Elliot Stroud på bänken mot Newcastle

Newcastle United tar emot Hull City på St. James’ Park.

Svenska Eliott Stroud tar plats från bänken. Medan Anthony Elanga saknas på grund av skada.

Se startelvorna här.

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Det väntar ett tufft möte på St. James’ Park när Newcastle United ställs mot ett formstarkt Hull City.

Gästande Hull City har inlett säsongen starkt och står på åtta poäng efter de fyra inledande matcherna. Med två vinster och två oavgjorda är laget fortfarande obesegrat i ligan. Svenske Elliot Stroud tar plats från bänken i eftermiddagens match.

Hemmalaget Newcastle United har blandat och gett under sin nya tränare Matthias Jaissle. Efter en stark säsongsinledning med kryss mot Liverpool och en 2–0-seger borta mot Tottenham, har laget nu två raka matcher utan vinst – oavgjort mot Bournemouth och en tung 4–1-förlust mot Leeds senast. Anthony Elangas skada håller honom borta från spel.

Lagens startelvor

Newcastle United FC

Hornícek – Miley, Thiaw, Botman, Hall – Willock, Steur, Ferandez Pardo – Barnes, Murphy & Wissa

Hull City AFC

Tzolakis – Coyle, Aiayi, Egan, Herrington, Giles – Belloumi, Crooks, Slater, Thomas – Mcburnie



Matchen har avspark klockan 16:00.