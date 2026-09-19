Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg sänkte BP borta

Author image
Daniel Karimi
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

IFK Göteborg tog en tung trepoängare borta mot Brommapojkarna efter ett avgörande fullträff i den andra halvleken.
Alexander Simmelhack blev stor matchhjälte med sitt första mål för klubben.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg gästade Brommapojkarna på Grimsta IP i ett viktigt mittenmöte i Allsvenskan där båda lagen jagade viktiga poäng för att klättra i tabellen.

Det var hemmalaget BP som skapade en riktigt stor chans direkt i den andra halvleken när Wilmer Odefalk prickade ribban i den 47:e minuten.

I stället var det gästerna som klev fram och tog ledningen kort därefter. I den 52:a minuten slog Blåvitts nyförvärv Alexander Simmelhack till och skickade in 1–0, vilket också visade sig bli matchens enda och avgörande mål.

Segern innebär att IFK Göteborg klättrar upp till en 9:e plats i den allsvenska tabellen med 32 poäng. Brommapojkarna halkar i sin tur ner till en 11:e plats.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt