IFK Göteborg sänkte BP borta

IFK Göteborg tog en tung trepoängare borta mot Brommapojkarna efter ett avgörande fullträff i den andra halvleken.

Alexander Simmelhack blev stor matchhjälte med sitt första mål för klubben.

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IFK Göteborg gästade Brommapojkarna på Grimsta IP i ett viktigt mittenmöte i Allsvenskan där båda lagen jagade viktiga poäng för att klättra i tabellen.

Det var hemmalaget BP som skapade en riktigt stor chans direkt i den andra halvleken när Wilmer Odefalk prickade ribban i den 47:e minuten.

I stället var det gästerna som klev fram och tog ledningen kort därefter. I den 52:a minuten slog Blåvitts nyförvärv Alexander Simmelhack till och skickade in 1–0, vilket också visade sig bli matchens enda och avgörande mål.

Segern innebär att IFK Göteborg klättrar upp till en 9:e plats i den allsvenska tabellen med 32 poäng. Brommapojkarna halkar i sin tur ner till en 11:e plats.