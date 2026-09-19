Ayari från start – Gyökeres bänkad

Brighton & Hove Albion tar emot Arsenal FC på American Express Stadium.

Yasin Ayari från start medan Viktor Gyökeres tittar från sidan.

Se startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Regerande Premier League-mästarna Arsenal gästar Brighton & Hove Albion i en högintressant drabbning på American Express Stadium.

Hemmalaget Brighton placerar sig på en sjätteplats i tabellen med sju poäng efter två vinster, ett kryss och en förlust. Laget kommer närmast från en seger mot Coventry där Yasin Ayari fastställde slutresultatet. Tyske Fabian Hürzeler ger på nytt mittfältaren förtroendet från start i eftermiddag.

Arsenal har inlett säsongen perfekt med fyra raka segrar, senast en 2–0-vinst borta mot Sunderland, och delar serieledningen med Manchester City. Tränaren Mikel Arteta, som nyligen hintat om en kontraktsförlängning, ställer upp med Viktor Gyökeres på bänken. Den svenske anfallaren jagar fortfarande sitt första ligamål och är den spelare i Arsenal som fått minst speltid av alla som fått minuter den här säsongen, med endast 13 spelade minuter i Premier League.

Arsenal har ett starkt inbördes övertag och har vunnit de tre senaste mötena lagen emellan.

Lagens startelvor

Brighton & Hove Albion

Verburggen – Kadioglu, Vuskovic, Struijk Boscagli – Groß, Ayari, Andres – Gómez, De Cuyper & Kostoulas

Arsenal FC

Raya – Timber, Konsa, Magalhães, Calafiori – Rice, Guimarães, Ødegaard – Saka, Tzolis & Havertz

Matchen har avspark klockan 16:00.