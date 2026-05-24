AIK-veteranen in från start – Besara tillbaka

Hammarby jagar poäng för att haka på i toppen.

AIK gör detsamma – för att distansera sig från botten.

Matchen har avspark klockan 14.00.

Efter åtta allsvenska omgångar har Hammarby IF spelat in 17 poäng och ligger för närvarande tvåa i tabellen.

För AIK:s del har det gått desto tyngre under inledningen av säsongen då man ligger elva med nio poäng.

I dag gör de två Stockholmsklubbarna upp om tre viktiga derbypoäng på 3Arena. Sist ”Gnaget” vann ett derby var mot just Hammarby, säsongen 2024. De grönvita tog sin senaste derbyseger mot de svartgula, i slutet av oktober förra året.

Med en timme kvar till avspark står det klart att Sotirios ”Sotte” Papagiannopoulos gör sin första match från start efter skadebesvären samt att både Flataker och Filling får chansen i offensiva led. I Hammarby är kapten Nahir Besara tillbaka i startelvan efter att ha dragits med en känning i veckomatchen mot Gais.

Startelvor:

Hammarby IF: Hahn; Fofana, Eriksson, Winther, Persson – Tekie, Karlsson – Johansson Schellhas, Besara, Madjed – Abraham.

AIK: Nordfeldt; Wilson, Papagiannopoulos, Csongvai, Thychosen – Besirovic, Geiger, Hove – Celina, Flataker, Filling.