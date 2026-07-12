Bajen vann enkelt i Stockholm

STOCKHOLM. Hammarby hade inga bekymmer att städa av Kalmar FF i sommarvärmen på 3Arena.

Laget vann med 2-0 efter ett mål i vardera halvlek.

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Hammarby fick bästa möjliga start under Henrik Rydströms ledning förra helgen med seger borta mot Elfsborg i omstarten.

Nu fick laget också bästa möjliga start hemma mot Kalmar FF med 1-0 redan efter tio minuter när Paulos Abraham påpassligt höll sig framme och från nära håll sköt 1-0 i en lurig båge över en sittandes Samuel Brolin.

Då hade Abdussalam Magashy, likt Brolin en bakgrund i AIK, bränt ett jätteläge för KFF.

Bajen gick till pausvila med 1-0-ledning utan att imponera, men tidigt i andra halvlek dödades matchen när Aboubacar Keita stötte bollen i eget nät efter ett inspel från Montader Madjed.

Hammarby kunde tämligen enkelt spela av det hela efter det och är som tabelltvåa sex poäng bakom serieledande Sirius, men då har Uppsalalaget två matcher färre spelade.

Nykomlingen KFF ligger tolva med tre poäng ner till kval.