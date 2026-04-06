JUST NU: Elfsborg vann tungviktsmötet mot Blåvitt

Elfsborg fick en drömstart på den allsvenska säsongen.

Premiären blev en solskenshistoria med en 2-0-viktoria mot antagonisten IFK Göteborg på ett välfyllt Borås Arena.

Den allsvenska premiäromgången fortsatte under måndagen. IF Elfsborg inledde säsongen med att ta emot IFK Göteborg på Borås Arena.

Blåvitt fick klara sig utan Noah Tolf som ådrog sig en skada under U21-landslagssamlingen. Max Fenger var tillbaka i truppen trots sjukdomssymtom. Dansken var inte med i startelvan men det var Tobias Heintz som det har funnits skedoro kring.

20 minuter in i matchen började Elfsborg trycka på men Blåvitt var vassa på kontring och Adam Bergmark Wiberg avlossade ett skott i stolpen.

– Det är ju ett favoritläge egentligen. Jag vet inte om jag kan få in den så mycket mer, det är otur, sa Bergmark Wiberg till TV4.

Även Elfsborg fick en chans när bollen träffade ribban efter en fast situation. Närmare än så kom ingen av lagen i den första halvleken.

I den andra halvleken tog hemmalaget ledningen. Simon Olsson hittade in med en genomskärare till en fristående Taylor Silverholt som petade in 1–0. Kort senare utökade Elfsborg till 2–0 genom Julius Magnusson.

2-0 slutade också matchen och Elfsborg därmed med bästa möjliga start på säsongen i ett soligt Borås.

Startelvor:

IF Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Silverholt, Zeneli, Frick

IFK Göteborg: Bishesari – Eriksson, Bager, Erlingmark, Jallow – Ottosson, Kruse – Alioum, Thorardsson, Heintz – Bergmark Wiberg