Sveriges VM-premiär drar i gång om bara några dagar

Nu har FotbollDirekts Mattias Eckerman valt vem han tror kan bli tungan på vågen för Blågult.

– Han är jäkligt sugen på att visa upp sig från sin bästa sida i det här mästerskapet, säger Eckerman i VM Direkt.

✔️Se det senaste avsnittet av VM Direkt här!

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

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VM drar i gång under torsdagen men Sverige spelar inte sin premiär förrän natten till måndagen mot Tunisien. Inför Blågults premiär har VM Direkt-studion med FotbollDirekts Mattias Eckerman och Fredrik de Ron listat den som de tror blir Sveriges viktigaste spelare i mästerskapet.

Då sticker Eckerman ut hakan och nämner anfallsdoldisen Gustaf Nilsson.

– Bästa spelaren för det här landslaget sett till att han är en sådan extremt tydlig rollspelare för Graham Potter. Han mäter ju nästan två meter och har en sådan enorm närvaro i boxen. Vi såg det mot Grekland i genrepet att så fort han får en boll levererad, den är på marken också. Det är inte bara i luften som han är vass utan han är en killer i straffområdet, säger han i det senaste avsnittet av VM Direkt.

Nilsson har inför mästerskapet haft det tufft i belgiska Club Brügge. 29-åringen har varit utanför truppen och ibland gjort enstaka inhopp i den belgiska ligan. Nilssons mål i Sveriges genrep mot Grekland var hans första för säsongen.

– Med tanke på att han har haft en tung säsong i Brugge så tror jag att han är jäkligt sugen på att visa upp sig från sin bästa sida i det här mästerskapet. Han kommer inte att starta alla matcher men när han väl kommer in tror jag att han kan göra viktiga mål för Sverige, säger Eckerman.

”Sveriges viktigaste spelare”

I Sverige finns det ett på förhand givet anfallspar i Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Eckerman tror samtidigt att Nilsson kan bli en avgörande spelare när det krävs en forcering eller ett mål för att få med sig en vinst.

– Även om han inte gör det, kan det nästan vara ännu viktigare att han kommer in från bänken och ändrar en matchbild. Både Isak och Gyökeres är rätt snarlika och vill ha bollen på fötterna. Gustaf Nilsson vill inte ha några onödiga touch han vill bara kunna sätta dit tassen eller huvudet precis innan mål och han gör det jäkligt bra, säger han och avslutar:

– I mina ögon kommer han att vara Sveriges viktigaste spelare, att kunna ta segrar när det står och väger.

Gustaf Nilsson har inför VM gjort fyra mål på tio A-landskamper för Sverige.