Carlstrand sänkte Djurgården i heta derbyt

STOCKHOLM. AIK är ny tabelltrea i allsvenskan.

Under söndagen bortaslog man rivalen Djurgården inför dryga 27 000 åskådare på 3Arena där nyförvärvet Linus Carlstrand gjorde två mål i 3-1-viktorian.

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Efter att derbykung Bersant Celina den här sommaren lämnat AIK för saudiska Al-Ettifaq var frågan vem som skulle ta över efter den norsk-kosovoalbanska mittfältsstjärnan.

Svaret lät inte vänta på sig.

Linus Carlstrand slog till med ett drömmål efter bara tio minuter när han inne i straffområdet volleysköt 1-0 stenhårt i nättaket. Djurgårdens målvakt Jacob Rinne var chanslös.

I 25:e minuten slog göteborgaren till igen. 21-åringen invärvad från Öster i superettan var påpasslig framför mål efter Adrian Helms förarbete på vänsterkanten och på två starter sedan ankomsten till AIK har Carlstrand nu noterats för fyra mål.

I 39:e minuten kom 3-0 till AIK och Djurgårdens spelare buades då kraftigt ut av hemmapubliken. Återigen kom anfallet till på vänsterkanten. Den här gången var det Kevin Filling som kom runt på kanten och slog in bollen i straffområdet där ett tamt Dif-försvar inte kom först utan det gjorde Johan Hove.

Kort efter pausvilan fick dock Djurgården blodad tand när Bo Hegland satte 1-3 i öppet mål och därefter satte hemmalaget kraftig press och radade upp chanser.

AIK stod dock pall för trycket och vann derbyt inför drygt 27 000 åskådare och är ny tabelltrea i allsvenskan, två poäng före femman Djurgården.