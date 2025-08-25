Prenumerera

Foto: Bildbyrån

David Moberg Karlsson med drömmål mot Öster

IFK Norrköping tog ledningen borta mot Öster.
Det var inte heller genom vilket mål som helst – utan ett drömmål från David Moberg Karlsson.
– Vilket mål, David Moberg Karlsson, brister Max-kommentatorn Niklas Jarelind ut.

Matchen var 37 minuter gammal när David Moberg Karlsson fick bollen ute på sin högerkant.

Därifrån avancerade han in mot boxen genom ett par överstegsfinter innan han, med vänsterfoten, smekte upp bollen mot det botre krysset med skruv.

Öster-keepern Wallinder var chanslös och ledningen ”Pekings”.


Se målet här:

Matchen pågår.

