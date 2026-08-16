Vill ta över Celina-rollen i AIK: ”Vem vill inte det…”

STOCKHOLM. Bersant Celina blev känd som AIK:s stora derbykung.

Med nummer 10-spelaren i Saudiarabien hoppas Victor Andersson ta över stafettpinnen.

– Jag ska inte lägga för stor press på mig, men vem vill inte avgöra derbyn, säger han till FotbollDirekt.

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I sitt första derby gjorde Victor Andersson mål, det i cupmsemin mot Djurgården våren 2024.

Ett år senare blev han stora snackisen inför 50 000 åskådare i Solna när halvbrassen lurade skjortan av Hammarbys Shaquille Pinas med en Ronaldinho-inspirerad Elastico-fint som fick lagkamrat Bersant Celina att tappa hakan.

”Han visade vilken klass han har. Den dribblingen… det var fantastiskt att se. Jag blev väldigt stolt, det han gjorde var sjukt faktiskt”, sa Celina efteråt.

Just Celina var under flera år AIK:s stora derbykung. Så sent i maj avgjorde han borta mot Hammarby.

Nu är den norsk-kosovoalbanska spelaren ett minne blott för AIK då han i somras lämnade för Al-Ettifaq i Saudiarabien.

Andersson som trots sin ringa ålder redan har presterat i derbyna hoppas nu ta över efter Celina som spelaren som kliver fram i derbymatcherna.

– Jag tycker derbyn är superkul. Alltid fullsatt. Det är matcher som passar mig. Jag har väl blivit hyfsat avgörande i de derbyn som jag fått spela men sedan tänker jag mig själv som en specifik derbyspelare, säger Andersson och fortsätter:

– Men alla spelare gillar stora matcher, och jag älskar stora matcher. Jag ska inte lägga för stor press på mig själv, men vem vill inte avgöra derbyn?

Håller med Carlstrand – varnar för Hegland

AIK kommer boostat till söndagens derby på 3Arena efter den galna 4-3-segern borta mot Örgryte där nyförvärvet Linus Carlstrand gjorde två mål och en assist.

Samme Carlstrand varnade häromdagen för Bo Hegland inför derbyt.

”Han är duktig, deras tia, men annars vet jag inte mycket om Djurgården”, sa Carlstrand till FD.

Andersson är inne på samma spår.

– Hegland är en av Djurgårdens spelare som stuckit ut, men vi ska försöka göra en solid insats inom hela laget och fokusera på vår egen insats, att göra det bra kollektivt.