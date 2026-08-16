Officiellt: Mjällby värvar dansk talang
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Mjällby förstärker truppen.
De plockar in den danska talangen Villum Dalsgaard, 19.
Han ansluter från Nordsjælland.
Dansken, Villum Dalsgaard, har skrivit på ett avtal som sträcker sig över säsongen 2030/31.
– Villum är en 19-årig yngling som är skolad i Nordsjællands Akademi. Han är en stor talang med en stark ambition att ta nästa steg i MAIF. Förra säsongen var han utlånad till OBOS-ligan, där han fick värdefull erfarenhet av seniorfotboll. Vi har fått fina rekommendationer från Nicklas Røkjær, vilket också väger tungt i sammanhanget, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson.
Enligt Tipsbladet betalar den regerande svenska mästaren 500 000 euro, motsvarande omkring 5,5 miljoner kronor, för transfern. I avtalet finns även en vidareförsäljningsklausul.
Dalsgaard har ännu inte gjort någon A-lagsmatch för Nordsjælland. Under våren var yttern utlånad till Hødd i den norska andraligan, där han noterades för sex mål på 13 seriematcher.
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