Hegland hjälte för Djurgården – vann mot Degerfors

Degerfors ställs mot Djurgården i allsvenskan.

Bo Hegland frälste Djurgården och tog tre viktiga poäng.

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Degerfors IF och Djurgårdens IF möts på Stora Valla i allsvenskans 14:e omgång. Degerfors ligger på en fjortonde plats inför mötet och jagar poäng för att klättra upp på säker mark. Djurgården behöver ta poäng för att hänga på lagen i toppen av tabellen.

Inför matchen saknades Mamadouba Diaby i Degerfors trupp. Samtidigt kom uppgifterna om att försvararen har lämnat klubben. Glädjande för ”Degen” var att Ludvig Fritzson och Nahom Netabay var tillbaka. Värt att notera är att nyförvärvet Ahmad Faqa gick in i elvan direkt.

Djurgården gjorde tre förändringar från den senaste matchen mot Örgryte. Adam Ståhl, Daniel Stensson och Jeppe Okkels ersatte Piotr Johansson, Matias Siltanen och Oskar Fallenius. En sen förändring gjordes när Stensson ströks ur elvan och Siltanen klev in.

Precis innan halvtidsvilan kunde Djurgården tar ledningen på kontring genom Bo Hegland som får ett inlägg från vänsterkanten.

Han gjorde matchens enda mål och tog tre viktiga poäng med sig hem till Stockholm.

Startelvor:

Degerfors: Igonen – Ohlsson, Faqa, Skuseth, Diatara – Netabay, Hussein, Barsoum – Fritzson, Dzabic

Djurgården: Rinne – Ståhl, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Siltanen – Åslund, Hegland, Okkels – Lien