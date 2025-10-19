Derbyelvorna är här – så startar Bajen och AIK

Hammarby mot AIK på 3 arena.

Säsongens sista Stockholmsderby.

Inför drabbningen så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Det vankas Stockholmsderby denna söndag och det är mycket som står på spel.

Först och främst måste Hammarby vinna för att guldet inte ska vara säkrat för Mjällby, samtidigt så behöver såväl Hammarby, men framförallt AIK poäng, för att det ska bli Europaspel nästa säsong.

Inför drabbningen som drar igång vid 14:00 denna söndag så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Hammarby IF: Hahn – Fofana – Eriksson – Vagic – Winther – Tekie – Karlsson – Besara – Lahdo – Abraham – Madjed.

AIK: Nordfeldt – Thychosen – Papagiannopoulos – Csongvai – Nissen – Salétros – Ali – Hove – Ayari – Yohanna – Flataker.