JUST NU: Diabate hattrickskytt när Gais slog HBK

Under onsdagen drog den nionde allsvenska omgången igång.

På Örjans Vall tog Halmstads BK ledningen mot Gais i ett tidigt bottenmöte.

Sedan visade Ibrahim Diabate fin form – och gjorde hattrick.





Efter åtta allsvenska omgångar hade Halmstads BK tagit tio poäng och befann sig på en tolfteplats i tabellen.



Två placeringar nedanför, på 14:e-plats, befann sig Gais med sina åtta poäng.



Under onsdagskvällen ställdes de två lagen mot varandra på Örjans Valls gräs.



Där inledde hemmalaget bäst som, genom en rejäl tabbe från Gais-försvaret, gjorde 1-0 i den 21:a minuten. Målskytt? För femte matchen i rad, Yannick Agnero.



Därefter var det Diabate-show.



I den 27:e minuten gjorde han 1-1 genom att nicka in bollen i öppet mål efter att Gustav Lundgren träffat ribban med en nick.



Därefter dröjde det till den 48:e minuten innan han gjorde sitt andra. Denna gång assitsterade Matteo De Brienne med en läcker crossboll längs marker som anfallaren stötte in.



Det var inte slut där. Med nio ordinarie minuter kvar att spela sprang han sig fri, sög ner en långboll och dundrade in 3-1 vid den bortre stolpen.



Matchen slutade alltså med med en 3-1-seger för Gais som vann sin andra allsvenska match i år. Därmed har man nu spelat in elva poäng, medan HBK är kvar på sina tio.



***



Startelvor:



Halmstads BK: Erlandsson; Kurtulus, Schyberg, Wallentin – Friberg, Damnjanovic Nilsson, Allansson, Granath – Mäenpää, Agnero, Mohammed.



Gais: Krasniqi; De Brienne, Ågren, Cardaklija, Frej – Ibrahim, Åberg, Lundgren – Amatkarijo, Diabate, Niklasson Petrovic.