Djurgården körde över Mjällby hemma på 3Arena.

Slutresultatet skrevs till 4–0 för Dif.

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Under måndagen tog Djurgårdens IF emot Mjällby AIF hemma på 3Arena i Stockholm. Hemmalaget kom senast från en stark seger mot Malmö FF medan gästande Maif förlorat den avgörande playoff-matchen till Europa League mot Red Bull Salzburg.

Djurgården fick en drömstart på matchen. Redan efter fem minuter hittade Bo Hegland fram till Kristian Lien som på ett läckert sätt tog med sig bollen över Maif-målvakten Robin Wallinder. Norrmannen kunde sedan enkelt placera den i öppet mål.

Nästa Dif-mål kom tio minuter senare. Då var det Lien som återigen slog till efter en tilltrasslad situation. Innan paus satte Patric Åslund 3–0 för hemmalaget.

I paus presenterade Djurgården nyförvärvet Charlie Rosenqvist för de totalt 17 575 åskådarna på plats.

I den andra halvleken utökade ”Blåränderna” till 4–0 genom inbytte Oskar Fallenius, vilket fastställde slutresultatet.