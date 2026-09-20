JUST NU: Djurgården och AIK föll – Sirius närmar sig guldet
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Djurgården förlorade hemma mot Elfsborg medan AIK föll borta mot bottenlaget Halmstad.
Resultaten gör att serieledande IK Sirius kopplar ett ännu starkare grepp om SM-guldet.
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Djurgården hade chansen att knappa in i toppstriden, men står nu tio poäng bakom Sirius med åtta omgångar kvar.
Samtidigt satte AIK:s förlust käppar i hjulet för deras Europajakt, vilket ger ligatrean Hammarby stor press på sig inför sin match mot Degerfors senare i dag.
Elfsborg tog ledningen på 3 Arena efter att Rasmus Wikström skjutit ett skott som Jacob Rinne klumpigt tappade in. Djurgården kvitterade genom Jacob Une i den andra halvleken, men Simon Olsson kunde kort därefter avgöra till 2–1 för boråsarna.
I Halmstad tog hemmalaget ledningen genom ex-gnagaren Omar Faraj tidigt i andra halvlek. Johan Hove kvitterade snabbt för AIK, men i den 90:e minuten avgjorde inhopparen Malte Persson för HBK efter ett fint inspel från Marvin Illaray och säkrade segern med 2–1.
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