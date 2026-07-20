Experten om Djurgårdens nya grek: ”Starkt psyke”

Djurgården beträder ny mark i värvningen av grekiska mittfältaren Christos Almyras.

En som imponeras av 21-åringen är journalisten Michalis Christofinis.

– Han började sin karriär i PAOK och är van vid miljöer där kraven är höga. Han har starkt psyke, säger Christofinis till FotbollDirekt.

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Foto: Djurgården Fotboll

Matias Siltanen är på väg bort från Djurgården.

Nyligen berättade han besviket om den spruckna övergången till Toulouse och hur gärna han ville röra på sig.

Nu kan Dif ha hittat sin ersättare till den flyttryktade finländaren – och det i greken Christos Almyras som i dagarna kritade på ett långt kontrakt med Djurgården till 2030.

En som har stenkoll på 21-åringen är journalisten Michalis Christofinis som nitiskt följer fotbollen i såväl Grekland som på Cypern. Först och främst gläds han över att få se en grek i allsvenskan.

– Det är faktiskt ganska ovanligt att se grekiska spelare i allsvenskan. Därför blev jag både överraskad och glad över att Djurgården valt att värva en spelare från den grekiska högstaligan. Det visar att klubben följer den grekiska marknaden där det finns mycket talang. Grekland har många unga spelare i Almyras ålder som redan tagit steget till europeiska ligor. Jag tycker därför att det är en mycket bra värvning och ett positivt tecken att en svensk storklubb som Djurgården har börjat titta närmare på den grekiska ligan, säger Christofinis till FotbollDirekt.

Är det här en värvning på sikt eller ser du Almyras ta en ordinarie tröja på mittfältet redan den här säsongen?

– Det är svårt att veta exakt hur Djurgården tänker och vilken fysisk status Almyras kommer i, eftersom den grekiska ligan avslutades för ungefär två månader sedan. Jag tror därför att han kommer att behöva lite tid för att komma in i laget, anpassa sig till Sverige, allsvenskan och hitta matchrytmen. På sikt tror jag absolut att han har goda möjligheter att bli ordinarie. Djurgården har dessutom skrivit ett långt kontrakt med honom till 2030, vilket tyder på att de ser honom som en bra investering för framtiden snarare än en kortsiktig lösning.

Är det här Matias Siltanens ersättare tror du?

– Det är svårt att svara på om han blir Matias Siltanens direkta ersättare om Siltanen säljs. Jag är däremot övertygad om att Christos Almyras kommer att hjälpa Djurgården mycket. Han är en spelare med stark vilja, ambitiös och han är inte rädd för nya utmaningar.

Mångsidiga styrkorna i Almyras spel: ”Är en tydlig sexa”

Med tappet av såväl Albin Ekdal som Rasmus Schüller i vintras består Djurgårdens centrala fält av trion Hampus Finndell, Matias Siltanen, Daniel Stensson och Peter Langhoff – men där även den mer offensive Patric Åslund kan kampera vid behov. Ska man tro Christofinis kommer Almyras att passa perfekt in i Jani Honkavaaras bygge.

– Jag skulle beskriva honom som en klassisk defensiv mittfältare, en tydlig sexa. Han är stark i duellspelet och i huvudspelet, läser spelet väldigt bra och är skicklig på att hålla sin position centralt. Han har dessutom ett bra skott och arbetar hårt mellan båda straffområdena, box to box. Han kan även spela som mittback vid behov, men jag tycker att hans fysik, spelförståelse, passion och inställning gör honom som bäst i rollen som defensiv mittfältare. Bra val för Djurgården.

Hur har reaktionerna i Grekland varit kring att han flyttar till den svenska ligan?

– Reaktionerna i Grekland har varit positiva och uppmuntrande. Han hade även intresse från klubbar i den grekiska högstaligan och det har förekommit rykten om Olympiakos. I min värld har han gjort ett mycket bra val genom att flytta till Sverige. Djurgården är en klubb som kan hjälpa honom att utvecklas vidare och svensk fotboll har också visat att den är bra på att utveckla unga talanger.

Fostrad i grekiska storklubben: ”Har ett stort mod”

När Almyras med U21-landskamper för Grekland på meritlistan kritade på för Djurgården motiverade den nyblivne 21-åringen (fyllde år så sent som i lördags) klubbvalet med att han lockades av spel framför Djurgårdens supportrar. I Grekland är supporterkulturen stark, men när det kommer till Asteras Tripolis som han nu lämnar för spel i blårdandigt är det inte samma sak.

– Nej, Asteras Tripolis har inte samma publikstöd eller atmosfär på hemmamatcherna som Djurgården. Jag tror faktiskt att det var en av anledningarna till att han valde Djurgården. Som jag har sagt tidigare gillar han nya utmaningar och han har ett stort mod. Jag tror att han vill uppleva den passion och den stämning som Djurgårdens supportrar skapar. Jag tror att energin från läktarna kommer att motivera honom ännu mer.

Hur jämför du Djurgården som klubb med Asteras Tripolis?

– Det är två helt olika klubbar. Asteras Tripolis hade en tuff säsong och åkte ur högstaligan, men är fortfarande en respekterad klubb i grekisk fotboll. Djurgården är däremot en klubb som regelbundet kämpar om Europaplatser och har högre ambitioner. Samtidigt har Almyras även spelat i Aris Thessaloniki och började sin karriär i PAOK, så han är van vid miljöer där kraven är höga. Därför tror jag inte att övergången kommer att påverka honom särskilt mycket. Han är en spelare med starkt psyke och verkar trivas med utmaningar.

Till sist, hur tycker du allsvenskan står sig jämfört med grekiska högstaligan?

– Bra fråga. Jag tycker att det är två ganska olika ligor eftersom de präglas av olika fotbollskulturer och olika sätt att arbeta. Den grekiska ligan håller kanske något högre sportslig nivå i toppen men svensk fotboll har en annan filosofi. I Sverige satsar klubbarna på att utveckla unga spelare för att de ska säljas vidare, medan klubbarna i Grekland ofta har en större kravbild och press på omedelbara resultat från både medier och supportrar. Ekonomin och klubbarnas strategier skiljer sig också åt. Dessutom är det betydligt vanligare i Sverige att 15–16-åringar får chansen att debutera i A-laget, något som fortfarande är ovanligt i Grekland. Därför tror jag att Sverige är en väldigt bra miljö för Almyras utveckling.