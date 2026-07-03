JUST NU: Duon saknas för Sirius – så startar lagen

Sirius ställs mot Mjällby i den återstarten av allsvenskan.

Uppslaget behöver då klara sig utan båda sina ordinarie mittbackar.

Så här startar lagen.

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Sirius stod för en makalös vår med nio segrar på tio matcher. Inför återstarten är Uppslaget serieledare med åtta poängs marginal.

Mjällbys form gick stadigt upp efter en tung start på allsvenskan. De nyblivna cupmästarna ligger på en sjätteplats i tabellen inför hösten.

I Sirius saknas båda mittbackarna Tobias Anker och Mohamed Soumah på grund av skada respektive avstängning. Istället startar den rutinerade duon Henrik Castegren och Simon Sandberg i mittförsvaret.

Mjällby får klara sig utan VM-spelaren Elliot Stroud (som kanske har gjort sin sista match för klubben). I den officiella laguppställningen tar Aki Samuelsen stjärnans plats på vänsterkanten.

Lagens startelvor

Sirius

David Celic – Victor Ekström, Henrik Castegren, Simon Sandberg, Oscar Krusnell – Victor Svensson, Melker Heier, Marcus Lindberg – Odera Adindu, Robbie Ure, Isak Bjerkebo

Mjällby

Robin Wallinder – Tony Miettinen, Abdullah Iqbal, Ludvig Tidstrand – Villiam Granath, Viktor Gustafson, Jesper Gustavsson, Aki Samuelsen – Jeppe Kjær, Jacob Bergström, Abdoulie Manneh