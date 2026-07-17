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Foto: Bildbyrån

JUST NU: Elliot Stroud startar för Mjällby

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Jakob Bergelv
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Mjällby tar emot Västerås SK hemma på Strandvallen.
Då går den beryktade Elliot Stroud in från start.
Se elvorna här nedan!

Foto: Bildbyrån

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Elliot Stroud har ryktats till utlandet och en affär med Hull City ser ut att vara nära. Trots det startar landslagsmannen för Mjällby mot Västerås.

Yttern är en av total fem förändringar från förlustmatchen mot AIK senast. Förutom Stroud kommer Ludvig Svanberg, Max Nielsen, Viktor Gustafson och Olle Lindberg in i startelvan.

VSK gör en förändring från senast. Den avstigna Mikkel Ladefoged ersätts av den allsvenska debutanden Bonaventure Lendambi.

Lagens startelvor

Mjällby
Robin Wallinder – Tony Miettinen, Axel Norén, Ludvig Svanberg – Max Nielsen, Olle Lidberg, Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Aki Samuelsen, Abdoulie Manneh, Elliot Stroud

Västerås
Elis Jäger – Herman Magnusson, Philip Bonde, Madiou Keita – Simon Gefvert, Mamadou Diagne, Ismet Lushaku, Marcus Baggesen – Karl Gunnarsson, Bonaventure Lendambi, Axel Taonsa

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