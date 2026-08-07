Uppgifter: Diabate aktuell för turkisk nykomling

Ibrahim Diabate är tillbaka i Gais tillfälligt.

Englit turkiska medier är Erzurumspor intresserade av anfallaren.

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Ibrahim Diabate svarade för 18 allsvenska mål i fjol och fick därmed dela på skytteligatiteln tillsammans med August Priske från Djurgården.

I vintras blev anfallaren utlånad till spanska Alaves utan att imponera nämnvärt. Han är nu tillbaka i Gais efter att låneavtalet löpte ut.

Någon fortsättning i Gais verkar inte aktuell och istället ser en ny utlåning ut som det mest troliga alternativet. Nya uppgifter menar att flyttlasset kan gå till Turkiet.

Trasnferjournalisten Reşat Can Özbudak från turkiska Spor Depor uppger att Erzurumspor har utryckt intresse till Gais om att låna Diabate.

Klubben är nykomlingar i den turkiska högstaligan den här säsongen.



