Klart: Fiorentina lånar från Real Madrid

Franco Mastantuono kommer spendera nästa säsong i Serie A.

Argentinaren ansluter till Fiorentina på lån från Real Madrid.

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Franco Mastantuono startade knappt hälften av ligamatcherna för Real Madrid i fjol. Argentinaren kommer nu prova vingarna i Italien.

Fiorentina meddelar att anfallaren skrift på ett låneavtal med klubben. Kontraktet sträcker sig över hela den kommande säsongen och innehåller ingen köpoption.

18-åringens flytt till Florens kommer dagen efter att Yann Diomande blivit klar för Real Madrid. I ett lag som redan har spelare som Vinicius Junior, Kylian Mabppe och Arda Güler blev därmed argentinarens chans på speltid betydligt mindre.

Mastantuono anslöt till den spanska storklubben från River Plate inför fjolårssäsongen. Anfallaren blev även Argentinas yngsta spelare någonsin när han debuterade som 17-åring i juni 2025.