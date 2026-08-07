Officiellt: Tidigare Arsenal-back klar för Crystal Palace

Takehiro Tomiyasu återvänder till London.

Japanen har skrivit på för Crystal Palace.

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Takehiro Tomiyasu fick ett tråkigt slut på sin Arsenal-karriär. Japanen brottades med en knäskada och efter att ha spelat en ynka ligamatch säsongen 2024/25 valde parterna att riva kontraktet.

Nu är Tomiyasu tillbaka i en engelska huvudstaden, men i dess södra delar. Crystal Palace meddelar på sin hemsida att den japanska landslagsmannen ansluter till klubben.

”Takehiro har erfarenhet från den absoluta toppnivån inom både europeisk fotboll och internationell fotboll. Vi är mycket glada över att kunna välkomna en spelare av hans kaliber till klubben och är övertygade om att han kommer att bli ett värdefullt tillskott till truppen”, säger klubbordförande Steve Parish till Palace hemsida.

Försvararen spenderade våren i Ajax efter att ha stått utan en klubb i ett halvår. Han startade två matcher för Japan i sommarens VM.