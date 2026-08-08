Oscarsson hjälte när AIK vann Stockholmsderbyt
Följ Fotbolldirekt på
Google news
AIK och BP möttes under fredagskvällen.
Då avgjorde Anna Oscarsson för AIK.
AIK och Brommapojkarna möttes under fredagskvällen.
Det var ett målsnålt derby men Anna Oscarsson gjorde 1–0 till AIK i andra halvlek.
Det blev även slutresultatet och AIK fick tre viktiga poäng in i toppstriden i damallsvenskan. AIK har gjort en stark säsong och har en historisk bra placering.
LÄS ÄVEN: Anna Oscarsson om AIK:s framgång: ”Vi är aggressiva”
Den här artikeln handlar om: