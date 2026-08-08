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Foto: Bildbyrån

Oscarsson hjälte när AIK vann Stockholmsderbyt

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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AIK och BP möttes under fredagskvällen.
Då avgjorde Anna Oscarsson för AIK.

Foto: Bildbyrån

AIK och Brommapojkarna möttes under fredagskvällen.

Det var ett målsnålt derby men Anna Oscarsson gjorde 1–0 till AIK i andra halvlek.

Det blev även slutresultatet och AIK fick tre viktiga poäng in i toppstriden i damallsvenskan. AIK har gjort en stark säsong och har en historisk bra placering.

LÄS ÄVEN: Anna Oscarsson om AIK:s framgång: ”Vi är aggressiva”

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