Oscarsson hjälte när AIK vann Stockholmsderbyt

AIK och BP möttes under fredagskvällen.

Då avgjorde Anna Oscarsson för AIK.

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AIK och Brommapojkarna möttes under fredagskvällen.

Det var ett målsnålt derby men Anna Oscarsson gjorde 1–0 till AIK i andra halvlek.

Det blev även slutresultatet och AIK fick tre viktiga poäng in i toppstriden i damallsvenskan. AIK har gjort en stark säsong och har en historisk bra placering.

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