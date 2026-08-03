Beskedet: SvFF stöttar inte Infantino

Det har stormat kring Fifa-presidenten Gianni Infantino.

Nu meddelar Svenska Fotbollförbundet att han inte får stöd vid omval.

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Nyligen presenterade Fifa ett förslag att sälja VM till privata investerare. Planen väckte stor kritik och Uefa var snabbt ute och hotade med bojkott ifall planen sattes i verk. Kort senare skrotades förslaget.

De senaste dagarna har flera europeiska nationsförbund gått ut och meddelat att de inte stöttar Fifa-presidenten Gianni Infantino. Den schweiziske pampen går för omval på posten nästa år.

Under måndagen meddelade Svenska Fotbollförbundet att det inte ger sitt stöd till Infantino. Beslutet togs efter ett extrainkallat möte där SvFF kommit fram till att det finns brister i styrning, transparens och governance i Fifas ledning.

– Vid ett extrainkallat styrelsemöte under måndagen fattade vi beslutet att vi inte längre har förtroende för Gianni Infantinos ledarskap. Det bygger på vår bedömning av utvecklingen inom Fifa över en längre tid. Vi ser återkommande brister när det gäller styrning, transparens och governance. Fotbollen ska präglas av öppenhet, ansvarstagande och respekt för demokratiska principer. När vi inte längre ser att det genomsyrar ledarskapet behöver vi agera. Därför kommer vi nu att arbeta tillsammans med Uefa och andra nationella förbund för att få fram en alternativ kandidat, säger Simon Åström, ordförande i Svenska Fotbollförbundet i ett uttalande.

Förbundet meddelar att de, tillsammans med andra nationsförbund, ska arbeta för att ta fram en alternativ kandidat till presidentposten i Fifa.

Omvalet i Fifas kongress sker i mars 2027.