Klart: Mauricio Pochettino förlänger med USA

Mauricio Pochettino satt på ett utgående avtal med USA.

Nu meddelar förbundet att argentinaren förlängt till 2030.

– Mauricio och hans stab tror på fotbollens framtid i USA, säger förbundets generalsekreterare JT Batson.

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Efter att ha tränat klubbar som Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain och Chelsea valde Mauricio Pochettino att övergå till landslagsscenen. 2024 blev argentinaren förbundskapten USA och under sommaren ledde han landslaget till åttondelsfinal i VM på hemmaplan.

Nu meddelar det amerikanska förbundet att Pochettino förlänger sitt avtal. Det nya kontraktet sträcker sig över nästa VM-cykel.

– Mauricio och hans stab tror på fotbollens framtid i USA, och vårt nya projekt gör det möjligt för oss att bygga vidare på de framsteg som USA:s herrlandslag har gjort och den positiva utveckling som amerikansk fotboll upplever, säger förbundets generalsekreterare JT Batson.

Pochettino ledde även USA till silver i Concacaf Gold Cup, det nord och centralamerikanska mästerskapet, 2025.