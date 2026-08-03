Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Mauricio Pochettino förlänger med USA

Author image
Jakob Bergelv
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mauricio Pochettino satt på ett utgående avtal med USA.
Nu meddelar förbundet att argentinaren förlängt till 2030.
– Mauricio och hans stab tror på fotbollens framtid i USA, säger förbundets generalsekreterare JT Batson.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha tränat klubbar som Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain och Chelsea valde Mauricio Pochettino att övergå till landslagsscenen. 2024 blev argentinaren förbundskapten USA och under sommaren ledde han landslaget till åttondelsfinal i VM på hemmaplan.

Nu meddelar det amerikanska förbundet att Pochettino förlänger sitt avtal. Det nya kontraktet sträcker sig över nästa VM-cykel.

– Mauricio och hans stab tror på fotbollens framtid i USA, och vårt nya projekt gör det möjligt för oss att bygga vidare på de framsteg som USA:s herrlandslag har gjort och den positiva utveckling som amerikansk fotboll upplever, säger förbundets generalsekreterare JT Batson.

Pochettino ledde även USA till silver i Concacaf Gold Cup, det nord och centralamerikanska mästerskapet, 2025.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt