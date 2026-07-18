JUST NU: Här gör Vasic debut för Gais – kraftiga buropen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
SOLNA. Nikola Vasic var tillbaka på Nationalarenan två månader efter cupfinalförlusten mot Mjällby, men den här gången i grönsvart kontra grönvitt.
I samband med inhoppet buades han kraftigt ut av AIK-publiken.
Under uppmärksammade former lämnade Nikola Vasic i dagarna Hammarby för spel i Gais, detta efter bristande förtroende från såväl Kalle Karlsson som den sparkade tränarens ersättare Henrik Rydström.
I stället kritade Vasic på ett kontrakt med Gais säsongen ut och tiden i Bajen blev därmed inte alls som tänkt med inte ens ett år i sina drömmars klubb.
Två månader efter att Vasic var med och förlorade cupfinalen mot Mjällby på Nationalarenan där Vasic hamnade i fokus var han nu tillbaka på samma arena.
Efter dryga timmen spelad vid underläge 0-2 byttes den långe anfallaren in i spel och i samband med detta buades han kraftigt ut av den stora AIK-publiken på plats.
Följ FD:s liverapportering från mötet i Solna HÄR!
Den här artikeln handlar om: