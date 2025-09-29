Flera förändringar i Dif-elvan mot Sirius

Under måndagskvällen tar Djurgårdens IF mot IK Sirius på 3Arena.

Detta i den 25:e allsvenska omgången.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Efter 24 allsvenska omgångar har Djurgårdens IF spelat in 38 poäng och befinner sig, i skrivande stund, på en sjundeplats i serien.

IK Sirius har i sin tur spelat in 26 poäng och är just nu fyra poäng från kvalplatsen.

Således står mycket på spel för Uppsala-laget som reser till Stockholm för att möta Blåränderna på 3Arena.

Med en timme kvar till avspark står det klart att Jani Honkavaara gör flera förändringar i sitt lag jämfört med segern mot Malmö senast. Istället för Keita Kosugi, som har rest till Chile för spel i U20-VM startar Adam Ståhl på vänsterbacken. Istället för Miro Tenho spelar Jacob Une och i stället för Ramsmus Schüller spelar Mikael Andersson, som var avstängd senast.

I bortalaget har tränare Andreas Engelmark valt att göra två förändringar i sin elva. Detta då Jakob Voelkerling Persson och Noel Milleskog har kommit in och ersatt Robbie Ure samt den avstängde Simon Sandberg.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Manojlovic; Ståhl, Une, Danielson, Bergvall – Stensson, Anderson, Siltanen – Fallenius, Priske, Okkels.

IK Sirius: Celic; Krusnell, Anker, Rönnlöf Castegren, Voelkerling Persson – Lindberg, Heier – Bjerkebo, Walta, Milleskog – Persson.