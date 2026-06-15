Graham Potter förklarar Sveriges premiärelva

Sveriges premiärelva har släppts.

Förbundskapten Graham Potter förklarar sitt val.

– Det är allas dröm att få spela VM, säger han inför matchen.

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Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien. Förbundskaptenen Graham Potter har valt vilka elva spelare som kommer att starta och nu förklarar han valet.

Potter har bestämt sig för att ställa upp med Kristoffer Nordfeldt i mål.

– Han spelade en stor roll i vårt playoffspel och hjälpte oss att vinna två väldigt viktiga matcher. Jag tycker att han efter det förtjänar möjligheten att spela. Han har utmanats av Jacob (Widell Zetterström) och Viktor (Johansson) vilket är normalt men samtidigt stöttar de verkligen varandra och jag är väldigt nöjd över hur målvaktsgruppen fungerar tillsammans, säger Graham Potter på förbundets hemsida.

Det har funnits frågetecken kring Gabriel Gudmundsson inför matchstart men när elvorna kablades ut var han med.

– Gabbe är väldigt viktig för laget. Han har tränat de två senaste dagarna och allt har gått bra. Jag tror att han kan bidra på vår vänsterkant.

Blågults stjärnanfallare Alexander Isak och Viktor Gyökeres ställer upp tillsammans.

– De har inte haft möjlighet att spela så mycket tillsammans. Alla försöker förstå hur de fungerar bäst tillsammans och det har utvecklats. Det är viktigt att de njuter av sin fotboll och av att spela tillsammans, vilket jag tror att de verkligen gör. De är båda var och en spelare på allra högsta nivån och vi vill att de ska fungera väl tillsammans och som en del av helheten. Det råder inga tvivel om kvalitén de håller som spelare, säger Graham Potter.

Matchen startar 04:00. Följ den live med FotbollDirekt här!

Sveriges startelva: Kristoffer Nordfeldt – Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari – Alexander Isak, Viktor Gyökeres.