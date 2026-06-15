JUST NU: Så startar Sverige och Tunisien

Sverige möter Tunisien i sin VM-premiär.

Avspark 04:00.

Så startar lagen.

Foto: Bildbyrån

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Sverige kliver in i VM och öppningsmatchen för Blågult blir mot Tunisien.

I går kunde Graham Potter delge på en pressträff att alla spelare är tillgängliga för spel och att samtliga är uttagningsbara. I premiären väljer han att ställa upp med Gustaf Lagerbielke, Isak Hien och Victor Nilsson Lindelöf i försvaret. På topp startar Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson tillsammans.

Matchen startar klockan 04:00.

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Startelvor:

Sverige: Kristoffer Nordfeldt – Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindelöf, Gabriel Gudmundsson – Benjamin Nygren, Jesper Karlström, Yasin Ayari – Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Tunisien: Mouhib Chamakh – Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Yan Valery, Mohamed Amine Ben Hmida – Hannibal Mejbri, Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Anis Slimane – Elias Saad.