Klart: Lazio lånar från Inter
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Davide Frattesi återvänder till sin födelsestad.
Inter-spelaren kommer spendera hela nästa säsong hos Lazio.
Davide Frattesi har vunnit allt som går att vinna inom den italienska fotbollen under sin tid i Inter. Nu meddelar Milanoklubben att mittfältaren kommer lånas ut.
Flyttlasset går till Lazio som kommer låna italienaren över hela nästa säsong. En köpoption finns i kontraktet.
Frattesi är född i Rom och tillhörde Lazios ungdomslag under de tidiga tonåren innan han flyttade till stadsrivalen Romas akademi.
Mittfältaren fick sitt stora genombrott i Serie A säsongen 2021/22 då han representerade Sassuolo. 2023 lånades han ut till Inter som köpte loss honom ett år senare.
Frattesi står även noterad för 34 landskamper för Italien.
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