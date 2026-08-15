Klart: Lazio lånar från Inter

Davide Frattesi återvänder till sin födelsestad.

Inter-spelaren kommer spendera hela nästa säsong hos Lazio.

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Davide Frattesi har vunnit allt som går att vinna inom den italienska fotbollen under sin tid i Inter. Nu meddelar Milanoklubben att mittfältaren kommer lånas ut.

Flyttlasset går till Lazio som kommer låna italienaren över hela nästa säsong. En köpoption finns i kontraktet.

Frattesi är född i Rom och tillhörde Lazios ungdomslag under de tidiga tonåren innan han flyttade till stadsrivalen Romas akademi.

Mittfältaren fick sitt stora genombrott i Serie A säsongen 2021/22 då han representerade Sassuolo. 2023 lånades han ut till Inter som köpte loss honom ett år senare.

Frattesi står även noterad för 34 landskamper för Italien.