Une osäker inför framtiden: ”Inte haft någon diskussion”

STOCKHOLM: Jacob Une har tillhört Djurgården i tio år.

Tankarna på livet efter karriären börjar sakta smyga sig på.

– Det sätter lite värde på det, säger mittbacken.

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Jacob Une har redan hunnit byta om efter träningspasset på Kaknäs när han ställer sig framför reportrarna. Det är långt ifrån första gången som mittbacken har svarat på frågor som Djurgårdsspelare.

Une, eller Une Larsson som han då kallades, anslöt till blåränderna vintern 2016 från moderklubben Brommapojkarna. Förutom två säsonger på lån till grekiska Panetolikos har han varit Djurgården trogen sedan dess.

Frågan är hur länge till. I samband med bortaförlusten mot Västersås SK slogs han av tanken om ett liv efter karriären.

– Jag tänkte senast i måndags att det kanske var sista gången man spelade på Hitachi Arena i Västerås, men så kan man ju tänka om allting. Det sätter lite värde på det, säger Une.

Någon liknade tanke inför söndagens drabbning mot AIK har däremot inte uppenbarat sig.

– Jag har inte ägnat en enda sekund åt att det här kan vara mitt sista tvillingderby. Som fotbollsspelare är man så pass mycket här och nu med nästa träning och nästa match. Men det kommer ibland, menar han.

”Vi stöttar varandra i det”

Jacob Une, som förlorade kaptensbindeln till Adam Ståhl inför säsongen, sitter på ett utgående kontrakt med klubben. I dagläget är det oklart om en förlängning är aktuell, menar mittbacken.

– Vi har inte haft någon diskussion. Men samtidigt så har det varit full aktivitet med spelare in och ut så jag tror att de haft fullt upp med det.

En annan spelare vars kontrakt går ut efter säsongen är Unes mittbackskollega Miro Tenho. Den oklara framtidsutsikten har fört de båda lagkamraterna och vännerna närmre varandra.

– Vi pratar mycket om framtiden och vad som händer. Vi har ju båda familj. Så vi stöttar varandra i det, säger Une.