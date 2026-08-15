Uppgifter: Spurs och Liverpool överens om flytt för Gakpo

Cody Gakpo ser ut att skriva på för Tottenham Hotspur inom kort.

Enligt nederländska medier har parterna kommit överens.

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Tottenham Hotspur har jagat Cody Gakpo under sommaren. Nu ser jakten ut att vara över.

Nederländska Voetbal International upper att Spurs har nått en överenskommelse med Liverpool gällande en övergång för den 27-åriga anfallaren.

Kontraktet med Londonklubben ser ut att skrivas til 2030, enligt uppgifterna.

Cody Gapo anslöt till Liverpool vintern 2023 från PSV Eindhoven. Anfallaren har gjort 50 mål på 180 tävlingsmatcher för den engelska storklubben.