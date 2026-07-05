JUST NU: AIK kvitterar direkt på Gamla Ullevi

IFK Göteborg ställs mot AIK på Gamla Ullevi.

Matchen pågår.

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IFK Göteborg gästas av AIK när man inleder sin höstsäsong av allsvenskan. Inför omgången ligger hemmalaget på en kvalplats med lika många poäng som bottenkonkurenterna Degerfors och Kalmar FF.

AIK befinner sig också långt ner i tabellen, närmare bestämt på en elfte plats med två poäng ner till IFK Göteborg.

Gästerna tvingas till fler förändringar till följ av avstängningar, skador och försäljningar. Noterbart är att Fredrik Nissen gör säsongsdebut efter att ha varit skadad under den första halvan av säsongen.

IFK Göteborg började bäst och efter drygt fem minuter avlossar Tobias Heintz ett skott i ribban. Efter en havltimme skulle hemmalaget även ta ledningen. Sebastian Clemmensen fick bollen till höger i straffområdet och placerade in 1–0.

Ledningen varade inte länge. Bara några minuter senare slog Taha Ayari en vacker genomskärare till Johan Hove som satte kvitteringen. Norrmannen gjorde därmed sitt fjärde mål för säsongen,

Matchen pågår

Lagens startelvor

IFK Göteborg

Bishesari – Eriksson, Yeboah, Erlingmark, Tolf – Kruse, Ottosson, Heintz – Clemmensen, Fenger, Bergmark Wiberg

AIK

Joelsson – Edh, Papagiannopoulos, Nissen, Bergquist – Ali, Csongvai – Ayari, Hove, Koume – Filling