Gais mot Djurgården – här är elvorna

Gais tar emot Djurgårdens IF.

Inför mötet i Göteborg så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Det är snart dags för en otroligt viktig drabbning i kampen om Europaplatserna.

Gais tar emot Djurgårdens IF på hemmaplan i Göteborg och inför mötet så har nu startelvorna släppts.

STARTELVOR:

Gais: Sims – Wängberg – Frej – Ågren – Wendin Thomasson – Milovanovic – Fagerjord – Boudri – Lundgren – Diabate – Niklassson Petrovic.

Djurgårdens IF: Manojlovic – Bergvall – Tenho – Danielson – Kosugi – Siltanen – Schüller – Anderson – Ståhl- Priske – Nguen.