Gais mot Djurgården – här är elvorna
Gais tar emot Djurgårdens IF.
Inför mötet i Göteborg så har nu startelvorna släppts.
Det är snart dags för en otroligt viktig drabbning i kampen om Europaplatserna.
Gais tar emot Djurgårdens IF på hemmaplan i Göteborg och inför mötet så har nu startelvorna släppts.
STARTELVOR:
Gais: Sims – Wängberg – Frej – Ågren – Wendin Thomasson – Milovanovic – Fagerjord – Boudri – Lundgren – Diabate – Niklassson Petrovic.
Djurgårdens IF: Manojlovic – Bergvall – Tenho – Danielson – Kosugi – Siltanen – Schüller – Anderson – Ståhl- Priske – Nguen.
