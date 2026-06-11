Beskedet: Marcos Senesi kallas in till VM
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Argentina kallar in Marcos Senesi till VM.
Detta för att ersätta Leonardo Balerdi.
Det beskedet kom under torsdagen.
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Leonardo Balerdi har lämnat återbud till VM och nu kallas Bournemouth-spelaren Marcos Senesi in i Argentinas trupp.
I går bytte Senesi från Tottenham till Bournemouth och i dag får han en åtråvärd VM-plats.
Enligt den argentinska tidningen Clarin så finns det dock en hel del frågetecken inför Argentinas VM-premiär. Både Nicolas Tagliafico och Nicolás González har haft problem med skador och trots att de ska vara tillgängliga kan det vara så att spelarna inte är i fullt slag.
Natten mot onsdag spelar Argentina mot Algeriet i grupp J.
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