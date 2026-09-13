JUST NU: Hammarby återtar ledningen – första målet för säsongen

Hammarby tar emot Brommapojkarna hemma på 3Arena.

Matchen pågår.

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Hammarby tar två raka matcher utan seger och har därmed tappat i jakten på serieledarna Sirius. Inför matchen mot Brommapojkarna väljer Henrik Rydström att göra två förändringar från kryssmatcher mot Örgryte.

Ibrahima Fofana kliver in istället för Victor Eriksson och Oscar Steinke ersätter Oscar Johansson Schellhas. 20-åringen gör därmed sin första start för Hammarby.

I bortalaget BP gör den tidigare Hammarby-backen Pavle Vagic sin debut för de rödsvarta.

Efter lite mer än fem minuter spelade stod Hampus Skoglund för ett inlägg som hittade fram till Paulos Abraham. Anfallaren tryckte därmed in 1–0 för hemmalaget.

BP hittade tillbaka in i matchen och när dryga halvtimmen passerat kvitterade man genom Mads Hansen. Det oavgjorda läget höll sig slutminuterna av den första halvleken, då Markus Karlsson återgav Hammarby ledningen med sitt första mål för säsongen.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Hammarby

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Ibrahima Fofana, Frederik Winther, Noah Persson – Markus Karlsson, Frank Adjei – Montader Madjed, Victor Lind, Oscar Steinke – Paulos Abraham

Brommapojkarna

Leo Cavallius – Rasmus Örqvist, Oskar Cotton, Andreas Troelsen, Oliver Zandén – Kaare Barslund, Pavle Vagic, Simon Strand, Anton Kurochkin – Mads Hansen, Wilmer Odefalk