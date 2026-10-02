Ljungberg efter poängtappet: ”Ett helt okej resultat”

Sverige fick nöja sig med ett kryss borta mot Bosnien-Hercegovina.

Trots det tappade vinststråket ser den tidigare landslagsstjärnan Fredrik Ljungberg flera positiva aspekter.

– De kontrollerar spelet, säger han i Viaplay-studion.

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I halvtidspausen var Fredrik Ljungberg nöjd med det han fick se av det svenska laget mot ett lågt stående Bosnien-Hercegovina.

– Bosnien sitter tillbaka, är lojala mot varandra och spelar ett kompakt försvarsspel. Men jag tycker att Sverige har lirkat upp dem ganska bra. Vi gör en bra första halvlek och är det bättre laget, sade Fredrik Ljungberg i Viaplay-studion under pausen.

”Stabil match med tanke på alla skador”

Efter matchen var känslan något mer dämpad efter den sena bosniska kvitteringen.

– Det blev kanske inte den mest underhållande matchen man någonsin sett. Bosnien är lojala, kompakta och gör mål på inlägg och fasta situationer – precis som vid målet här.

Ljungberg var dock tydlig med att Sveriges prestation var mer än godkänd under omständigheterna:

– Jag tycker Sverige gör en bra, stabil match där de kontrollerar spelet. Visst hade det varit bättre om vi vunnit, men jag tycker det är ett helt okej resultat och en stabil match med tanke på alla skador och sjukdomar som spelat in.