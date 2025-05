JUST NU: Layouni tvingas utgå från startelvan mot AIK

Den nionde allsvenska omgången drar igång under onsdagen.

På Bravida arena tar BK Häcken mot AIK.

Matchen har avspark 19.00.

Efter åtta allsvenska omgångar har BK Häcken tagit tio poäng och befinner sig på en tiondeplats i tabellen.



Högst upp i serien, med 20 inspelade poäng, befinner sig AIK.



Under onsdagskvällen inleds den nionde allsvenska omgången med ett möte på Bravida arena.



Då ställer ett skadeskjutet Hisingenlag – och serieledarna – upp följande:



Häcken: Berisha; Lindberg, Andersen, Lode, Jansson, Öhman – Dahbo, Leach Holm Rygaard, Layouni – Hrstic.



AIK: Nordfeldt; Besirovic, Isherwood, Tiedemann, Papagiannopoulos, Thychosen – Celina, Karlsson, Salétros, Hove –Guidetti.



I Häcken saknas lagkakpten Simon Gustafson som har brutit – och opererat – en tumme. I hans ställe spelar bland annat Silas Andersen, som är uppskriven som mittback.



Ett tag efter att Häckens startelva presenterades stod det klart att Layouni hade strukits. I hans ställe kom Isak Brusberg in.



I AIK har John Guidetti kommit in från start istället för Victor Andersson. Det har även 20-årige Kazper Karlsson gjort, som ersätter avstängde Aron Csongvai.