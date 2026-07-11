JUST NU: Målkalas när Öis vann Göteborgsderbyt

Örgryte IS tog emot BK Häcken.

Det slutade 4–3 till Öis.

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Under lördagen tog Örgryte IS emot BK Häcken hemma på Gamla Ullevi. Inför Göteborgsderbyt stod det klart Häckens nyförvärv Simen Hestnes hoppade in i startelvan direkt.

I Örgryte startade nyförvärvet Adam Andersson, som satte avtryck direkt. 29-åringen gav Öis ledningen efter bara fem spelade minuter.

Häcken svarade snabbt efter att Julius Lindberg hittat in med ett läckert avslut. Med knappa fem minuter kvar av den första halvleken fullbordade Häcken sin vändning när Adrian Svanbäck petade in 2–1.

I den andra halvleken kvitterade Örgryte. Efter slarv i Häckens försvar snappade Noah Christoffersson upp bollen och rullade in den i öppet mål. Fem minuter senare var det Örgrytes tur att vända på matchen. Inbytte Jerome Tibbling Ugwo nådde högst på Anderssons inlägg och nickade in 3–2.

Häcken vaknade till efter kallduschen och Abdoulaye Doumbia satte 3–3 i den 77:e minuten. Med fyra minuter kvar vände Öis till 4–3, återigen av Christoffersson.

Matchen slutade 4–3 till Öis som tog viktiga poäng i botten av tabellen.