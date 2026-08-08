Hammarby utslaget ur CL-kvalet

Hammarby föll mot Juventus.

Bajen är därmed utslaget ur Champions League-kvalet.

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Hammarby besegrade Apolonia i semifinalen i kvalet till Champions League. Under lördagen ställdes de mot det italienska storlaget Juventus.

Det var Bajen som tog ledningen först efter att Alice Carlsson assisterat Svea Rehnberg, som satte 1–0.

Med fem minuter kvar av den första halvleken kvitterade Juventus genom Alba Redondo. Likaläget varade ända till slutsignalen och det hela gick till förlängning.

I den första förlängningskvarten slog Juventus till två gånger om genom inbytta Remina Chiba – och efter 120 spelade minuter vann Juventus kvalfinalen.

Matchen slutade 3–1.

Hammarby är utslaget ur CL-kvalet och får i stället spela Europa Cup i höst.