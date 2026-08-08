Mjällbys segerlösa svit fortsätter

Mjällby tog emot Elfsborg i allsvenskan.

Det slutade 1–0 till gästerna.

Det blev Mjällbys åttonde raka utan seger.

Foto: Bildbyrån

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Mjällby är mitt uppe i att spela kval till Champions League. Under lördagen tog de regerande svenska mästarna emot IF Elfsborg hemma på Strandvallen.

Värt att notera är att Elliot Stroud saknades helt i Mjällby. Tidigare bekräftade både Stroud och sportchefen Hasse Larsson att stjärnan gjort sin sista match för Blekingeklubben.

När matchen väl drog i gång var det gästerna som tog ledningen. Simon Olsson satte 1–0 i den 22:a minuten.

Olsson blev enda målskytt i matchen och Elfsborg reste hem med tre poäng från Listerlandet. Desto värre för Mjällby som inte har vunnit en allsvensk match sedan i maj.

Startelvor:

Mjällby: Wallinder – Miettinen, Svanberg, Norén – Hoffmann, Leandersson, Iqbal, Agnarsson – Lindberg, Samuelsen – Youssef

Elfsborg: Pettersson – Jensen, Holmén, Isherwood, Hult – Magnusson, Beck, Olsson – Kamara, Östman, Zeneli