Carlstrands succé i startdebuten: ”Vet att jag kan”

Linus Carlstrand blev stor hjälte i sin startdebut.

Forwarden stod för två mål när AIK besegrade Öis.

– Ibland får man bara gräva ner huvudet och jobba, säger han till Sportbladet.

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Linus Carlstrand fick förtroende och slog till direkt. I matchen mot Örgryte gjorde forwarden startdebut i AIK och det tog en halvtimme innan han gjort sitt första mål.

Mötet slutade 4–3 till ”Gnaget” som tog revansch efter den tidigare veckans plump hemma mot just Öis. Carlstrand svarade för två mål och berättar om vikten av att få minuter på planen.

– Jag startade ju knappt i Blåvitt. Men det är som du säger, med kontinuitet och självförtroende blir man en mycket, mycket bättre fotbollsspelare. Och att jag vet att jag kan ha ett lugn och inte bli stressad, säger han till Sportbladet.

Carlstrand gjorde fyra säsonger i IFK Göteborgs A-lag utan att få spela särskilt mycket. Samtidigt har han aldrig tvivlat på sig själv.

– Nej, du har inte riktigt råd att tvivla som fotbollsspelare, jag hade inte varit det om jag hållit på och tvivlat hela tiden. Ibland får man bara gräva ner huvudet och jobba.

Carlstrand noteras nu för två mål på två framträdanden i AIK.