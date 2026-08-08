Elanga utburen på bår – efter ”skräcktackling”

Mardröm för Anthony Elanga.

Den svenske landslagsstjärnan bars ut på bår i träningsmatchen mot Valencia.

”Man ser på hans lagkamrater att det kan vara illa”, skriver Sky Sports-journalisten Keith Downie.

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Under lördagen träningsspelade Newcastle United mot Valencia i Spanien. Valencia tog ledningen i den femte minuten genom Filip Ugrinic.

I den 34:e minuten gick hemmalagets försvarare Gaya in vårdslöst på Anthony Elanga. Gaya träffade landslagssvensken med dobbarna före och yttern blev sedan liggande och vred sig i plågor på planen, innan han blev utburen på bår.

”En skräcktackling”, skriver Sky Sports-journalisten Keith Downie och fortsätter:

”Problem för Elanga. Han har blivit utburen på bår och man kan se på hans lagkamrater att det kan vara illa.”

Valencia-spelaren fick ett direkt rött kort.